OL : De dangereux changements face à Moscou ?

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Avec le match de l’OM en ligne de mire ce dimanche et donc ce qui représente la dernière chance pour rester dans la course au podium, l’Olympique Lyonnais se retrouve dans une situation délicate puisqu’il y avant cela, ce jeudi, un match capital de Coupe d’Europe à jouer. Après la victoire 1-0 à l’aller, l’OL est en position de force face au CSKA Moscou, et Bruno Genesio semble prêt à prendre quelques risques en mettant des éléments importants au repos.

Ainsi, selon L’Equipe, l’entraineur lyonnais envisage de laisser sur le banc Jérémy Morel, Houssem Aouar, Mariano Diaz et Bertrand Traoré afin de les laisser se reposer en vue de dimanche. A cela s’ajoutent bien évidemment les blessures de Rafael et Nabil Fékir. Un turn-over qui profiterait à Moukhtar Diakhaby, Jordan Ferri, Maxwel Cornet et Myziane Maolida, qui ont visiblement donné satisfaction dimanche dernier à Caen. Un pari osé mais qui selon Bruno Genesio s’avère nécessaire pour être dans la ligne des deux gros objectifs de la fin de saison.

Le onze de départ probable de l’OL contre le CSKA Moscou : Lopes – Tete, Marcelo, Diakhaby, Mendy – Tousart, Ndombele, Ferri – Memphis, Cornet, Maolida