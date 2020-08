OL : Lyon privé d’Europe, danger maximal au mercato

Dans : OL.

En s’inclinant de justesse face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue, l’Olympique Lyonnais a vu s’envoler ses principales chances de jouer l’Europe la saison prochaine.

Désormais, le seul moyen pour l’OL d’accéder aux compétitions européennes pour la saison prochaine est de remporter la Ligue des Champions. Autant dire que malgré les belles dispositions entrevues face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue, cet exploit semble assez improbable. Assurément, cette non-qualification en Europe va avoir des conséquences importantes pour l’OL. Sur le plan économique, mais également sur l’aspect sportif puisque certains joueurs pourraient demander à quitter le Rhône afin de ne pas être privé de coupe d’Europe la saison prochaine. Une véritable crainte confirmée par le journal L’Equipe ce dimanche…

Dans ses colonnes, le média fait savoir que l’Olympique Lyonnais va très certainement être dans l’obligation de revoir ses plans pour l’année prochaine en réduisant son effectif, notamment dans le secteur offensif. Un tel constat a de quoi effrayer les supporters rhodaniens, bien conscients que les projecteurs vont être braqués sur trois joueurs dans les semaines et les mois à venir : Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé. L’international néerlandais est en fin de contrat dans un an tandis que le second possède un bon de sortie délivrée par Jean-Michel Aulas. Enfin, l’ancien avant-centre du Celtic Glasgow est très apprécié en Angleterre, où son profil d’attaquant puissant et à fort potentiel plaît à de nombreuses formations dont Arsenal, qui en a fait sa priorité afin de combler un éventuel départ d’Alexandre Lacazette. Reste maintenant à voir quels seront les arguments de l’OL pour retenir ses meilleurs joueurs et surtout, quelles seront les sommes fixées par Jean-Michel Aulas et par Juninho pour vendre Aouar, Depay et Dembélé…