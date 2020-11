Dans : OL.

En panne d’inspiration pendant plus d’une heure face à Saint-Etienne, l’OL a finalement trouvé la clef pour remporter le derby grâce notamment à une entrée décisive de Tino Kadewere, auteur d’un doublé.

Le rêve est devenu réalité pour Tino Kadewere. Remplaçant au début du match, l’ancien attaquant du Havre a sauvé l’OL en inscrivant un doublé lors du derby alors que son équipe était menée 1-0 et semblait sans solution. Un rêve qu’il avait annoncé au micro de Telefoot dimanche matin. Apathiques pendant une grande partie du match, les Lyonnais se sont réveillés à l’entrée en jeu de Kadewere, Paqueta et Thiago Mendes. De là à parler de coaching gagnant de la part de Rudi Garcia ? Loin de là selon Daniel Riolo.

« Un coaching gagnant de Garcia ? Il a des mecs sur le banc, il faut qu’il fasse ses changements parce que ça ne va pas, donc il fait rentrer les mecs… Je ne vois pas en quoi c’est un coaching gagnant. En tout cas, c’est dur de mettre ça en avant. Lyon s’ils font des changements, les mecs qui rentrent sont plus forts que ceux de Saint-Etienne qui rentrent. Car il y a de la profondeur de banc, et la qualité des remplaçants est supérieure. Mais ce n’est pas tant un coaching gagnant. C’est juste que les mecs qui rentrent sont plus forts », a déclaré le consultant phare de RMC. Si les supporters Lyonnais sont évidemment satisfaits de la victoire, le contenu du match et les choix tactiques de Rudi Garcia sont loin de faire l’unanimité du côté des Gones. Si le coach de l’OL a été sauvé par l’entrée de Tino Kadewere, beaucoup se demandent pourquoi il n’a pas été aligné d’entrée, tout comme ses deux autres coéquipiers puisque Lyon fonctionnait bien avec cette formule lors des trois derniers matchs.