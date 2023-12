Aulas défie Parker et fait une offre pour racheter la salle de l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La présence de Jean-Michel Aulas avec John Textor dimanche avant OL-TFC et l'accord pour balayer l'ensemble des recours entre les deux parties cachaient encore un secret. JMA veut désormais racheter la fameuse LDLC Arena qui appartient à l'Américain.

Jean-Michel Aulas a beau avoir expliqué en début de semaine qu’il souhaitait dorénavant se consacrer à son rôle au sein de la Fédération Française de Football, l’ancien propriétaire de l’Olympique Lyonnais n’avait pas tout dit. Car on l’avait appris lundi, un accord a été trouvé entre OL Groupe et Holnest, la holding familiale de Jean-Michel Aulas pour que les différents procès en cours soient annulés, les deux parties ayant trouvé un accord financier à hauteur de 25 millions d'euros réglant définitivement les contentieux financiers générés par la vente de l’Olympique Lyonnais à John Textor. Mais RMC révèle que JMA a une petite idée derrière la tête afin de réinvestir cet argent.

Aulas et Tony Parker rivaux dans ce dossier ?

En effet, la société qui gère les intérêts de la famille Aulas va se porter candidat afin de racheter la LDLC Arena, salle multifonction d'OL Groupe que l'ancien propriétaire de Lyon, a lui-même fait construire et dont le coût total a été de 141 millions d'euros. Pour faire entrer des liquidités dans OL Groupe, John Textor a fait savoir qu'il souhaitait vendre cette salle qui accueille pour l'instant les matchs européens de l'ASVEL, mais a déjà à son programme des concerts en 2024, dont Sting, Gims ou bien Eric Clapton (12.500 places en mode basket, 16.000 places en mode concert). Et selon les spécialistes, cette arena est une vraie machine à cash et peut générer près de 15 millions d'euros de bénéfice chaque année.

Dans cette opération, Jean-Michel Aulas va probablement avoir un rival direct en la personne de Tony Parker, qui lui aussi veut acquérir la LDLC Arena et a constitué un pool d'investisseurs pour cela. Les deux anciens « amis » risquent donc de s'opposer frontalement pour acquérir cette salle, même si John Textor peut se réjouir de cette rivalité entre Aulas et Parker qui ne peut que faire monter le prix de l'opération. Car du côté d'OL Groupe les choses sont claires, il faut désormais se consacrer au football et la vente de cette toute nouvelle arène va y contribuer.