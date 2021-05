OL : Da Silva, Henrique, Juninho fait dans le low-cost

Dans : OL.

Deux joueurs arrivent à l’OL, les défenseurs Damien Da Silva et Henrique. Faute de budget, les supporters devront encore attendre avant de saliver.

En dépit de sa fin de saison au sprint, l’Olympique Lyonnais se réveille un peu tard et a de grandes chances de manquer le podium et la Ligue des Champions qui va avec. L’espoir est toujours là, mais il faudrait que Monaco, qui est dans une spirale positive, perde des points à Lens lors de la dernière journée pour permettre à l’OL de retrouver le Top3. En attendant, le mercato est déjà parti puisque Juninho est en train de boucler deux recrues. Le défenseur central et capitaine de Rennes Damien Da Silva, qui arrive dans un rôle de doublure à ce poste, et l’arrière gauche Henrique, en provenance du Vasco de Gama, en D2 brésilienne. Des choix qui peuvent surprendre, mais qui ont une première explication toute simple. En effet, Radio Scoop, qui a révélé l’information au sujet de la venue d’Henrique, rappelle que le Brésilien, comme Da Silva, arrivera libre, pour zéro euro donc.

C’est pour le moment le budget alloué pour les transferts de l’Olympique Lyonnais. Si cela risque de changer avec le départ de Memphis Depay qu’il faudra forcément remplacer par un joueur de premier plan, l’OL est clairement dans le dur sur le plan financier et doit donc anticiper et jouer malin. Les pertes financières et l’absence d’entraineur pour la saison prochaine obligent en tout cas Juninho à avancer à l’aveugle, et à surtout boucher quelques trous en vue de la saison prochaine. A l’heure où l’Olympique Lyonnais pouvait encore rêver du titre national en cours de saison, les supporters attendront certainement un autre budget et d’autres profils de recrues dans les prochaines semaines pour entrevoir un été plus ambitieux sur le plan du mercato. Comme souvent, ce sont les départs, et notamment celui d’Houssem Aouar, qui pourraient débloquer la situation.