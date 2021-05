OL : Cornet s'en va, un défenseur brésilien arrive !

Dans : OL.

Après Damien Da Silva, qui va s'engager libre, l'Olympique Lyonnais s'apprête à renforcer sa défense avec un joueur brésilien, Henrique Silva Milagres, qui devrait arriver gratuitement de Vasco de Gama.

La saison de l’Olympique Lyonnais n’est pas terminée, et c’est peu dire que le classement final du club de Jean-Michel Aulas aura une grosse importance. Si l’OL a un ticket pour la Ligue des champions, alors Juninho pourra donner quelques moyens à celui qui sera l’entraîneur la saison prochaine. Mais si ce n’est pas le cas, alors il faudra être rusé pour renforcer une formation qui va tout de même perdre un joueur majeur en la personne de Memphis Depay. On l’a appris ce lundi, le club rhodanien va enregistrer la signature pour deux ans de Damien Da Silva, le capitaine et défenseur central du Stade Rennais qui arrive à la fin de son contrat en Bretagne. Ce dernier viendra probablement remplacer Djamel Benlamri dont l’expérience lyonnaise aura été courte et pas vraiment concluante. Mais Radio Scoop indique que Da Silva ne sera pas le seul défenseur à débarquer à Lyon lors du prochain mercato.

Le média régional annonce en effet que l’Olympique Lyonnais va très probablement faire signer Henrique Silva Milagres, plus connu sous le nom d’Henrique, un latéral gauche brésilien de 27 ans dont le contrat avec Vasco de Gama s’achève le 2 août prochain. Henrique a fait toute sa carrière sous le maillot du Vasco de Gama, club qui évolue désormais en D2 brésilienne. Comme le rappelle Radio Scoop, Juninho était arrivé à l’OL en provenance de ce club en juillet 2000 et là aussi gratuitement. On souhaite à Henrique, qui remplacera Maxwel Cornet sur le départ, la même carrière lyonnaise que son glorieux ainée, désormais directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Les grandes manoeuvres ont rapidement débuté du côté du Groupama Stadium, et à priori les dépenses ne vont pas être énormes, surtout s'il faut recruter un entraîneur ambitieux.