OL : Da Silva à la rue, Lyon fait des cauchemars

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé cette saison, Damien Da Silva était titulaire avec l’OL pour le déplacement à Strasbourg dimanche (1-1).

Aligné au côté de Jason Denayer en défense centrale, Damien Da Silva a terriblement souffert face à Kevin Gameiro et à Ludovic Ajorque à La Meinau. Crédité d’un 3/10 dans les colonnes de L’Equipe, l’ancien défenseur du Stade Rennais a livré une prestation qui ne devrait pas inciter Peter Bosz à lui faire de nouveau confiance dans les prochaines semaines. « En immense souffrance face à Ajorque, en manque évident de rythme, l'ex Rennais a passé une soirée très difficile. Mangé de la tête par l'attaquant réunionnais avant le but de Sissoko, le défenseur lyonnais a glissé devant Gameiro qu'il a laissé partir seul (41e) avant d'offrir sur un plateau à Ajorque un ballon de frappe à l'entrée de la surface (59e). Plusieurs relances manquées » a analysé L’Equipe dans son édition du jour. Les supporters de l’OL ont également été très sévères avec Damien Da Silva après son match chaotique à Strasbourg…

Da Silva cible n°1 des supporters de l'OL

Le XI de Peter Bosz pour #RCSAOL 🦾🔴🔵 pic.twitter.com/jE6R6ZQe5s — Olympique Lyonnais (@OL) April 10, 2022

Sur les réseaux sociaux, le défenseur de l’OL était la principale cible des supporters malgré le match nul arraché dans les ultimes minutes à Strasbourg grâce au but salvateur de Karl Toko-Ekambi. « La chance de Damien Da Silva c'est qu'on a tous déjà oublié qu'il a joué à l'OL », « Damien Da Silva touche presque le double du salaire de Caqueret… oui oui l’endive qui court sur le terrain là », « Que Damien da Silva soit titulaire dans un club de ligue 1 ça peut me faire faire des cauchemars », « Tu joues au foot avec damien Da Silva, Henrique, Kadewere, Dubois c’est digne de sochaux je le jure » ou encore « A quel moment tu prends Damien Da Silva comme défenseur central aussi » et « Damien Da Silva ne doit jamais porter le maillot de l’OL » peut-on lire sur Twitter après le match nul de l’OL contre Strasbourg. L’ancien défenseur de Rennes, peu utilisé par Peter Bosz cette saison, se souviendra de son déplacement très compliqué à La Meinau…