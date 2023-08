OL ‍: Cucci invisible, le successeur d’Aulas est inutile

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a quelques semaines, John Textor a nommé Santiago Cucci à la présidence de l’Olympique Lyonnais afin de prendre la succession de Jean-Michel Aulas. Mais son rôle est pour l'instant un mystère...

Interviewé par L’Equipe au début du mercato, Santiago Cucci est depuis invisible à l’Olympique Lyonnais. Au cours de cet entretien, le nouveau président de l’OL avait tenu des propos intéressants en mettant en avant la nouvelle politique sportive du club rhodanien. Celle-ci devait être basée sur le fait de garder les meilleurs joueurs à Lyon, peu importe les offres qui peuvent arriver durant le mercato. Quelques semaines plus tard, cette stratégie s’est écroulée avec la vente de Castello Lukeba au RB Leipzig pour 35 millions d’euros bonus compris.

Dans la dernière ligne droite du mercato, le départ de Bradley Barcola pourrait mettre encore plus à mal la nouvelle politique de Lyon. Sur l’antenne de Canal +, Sidney Govou n’a pas caché son inquiétude face à la situation actuelle du club rhodanien. Pour le consultant, tout est flou à l’OL à commencer par le rôle de Santiago Cucci, que l’on sent très peu présent dans les décisions sportives depuis le début du mercato au contraire de John Textor, Matthieu Louis-Jean voire Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot. Dès lors, à quoi sert-il ? C’est ce que se demande l’ancien buteur de Lyon et de l’Equipe de France.

Govou s'interroge sur Cucci mais croit en Textor

« On dit qu’on va garder nos meilleurs joueurs, Castello Lukeba en faisait partie, ils ont dit qu’il ne partirait pas. Quelques semaines après, il part ? Qui décide réellement du recrutement, est-ce que c’est le président avec le nouveau recruteur ? On a entendu parler d’un nouveau président (Santiago Cucci) mais finalement on ne sait pas vraiment ce qu’il fait. C’est très compliqué à lire. Je ne pense pas que ce soit le mercato et l’arrivée de Textor qui font que Lyon a de gros problèmes actuellement. Le club a stagné et ne s’est pas rendu compte que dans les clubs d’à côté, ça travaillait très bien. Aujourd’hui même en changeant les hommes qui dirigent, ça va prendre du temps avant que l’OL revienne fort » a analysé Sidney Govou, pour qui la crise n’est pas très loin à l’Olympique Lyonnais. Tout n’est pas uniquement de la faute de John Textor selon l’ancien buteur rhodanien, qui tient à mettre l’ancienne direction devant ses responsabilités. Jean-Michel Aulas appréciera et répondra peut-être sur Twitter en espérant que cette fois, il ne se fasse pas piraté.