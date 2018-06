OL-CSKA Moscou : Des peines de prison pour 4 supporters lyonnais

Dans : OL, Europa League.

Coupables de jets de projectiles sur les policiers le 18 mars dernier, avant le match d’Europa League contre le CSKA Moscou, quatre supporters de l’Olympique Lyonnais ont écopé de huit mois de prison avec sursis. Mais ce n’est pas tout. Le tribunal correctionnel de Lyon leur a aussi infligé une interdiction de stade pour les matchs des Gones à domicile et à l’extérieur pendant deux ans. Et encore, la punition aurait pu être plus sévère puisque les accusés, faute de preuves, n’ont pas été sanctionnés pour l’agression d’un policier au sol.