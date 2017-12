OL : Courbis félicite Aulas pour son recrutement 4 étoiles

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique Lyonnais s’est séparé de plusieurs joueurs très importants comme Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette ou encore Maxime Gonalons.

Pour suppléer les joueurs précédemment cités, Jean-Michel Aulas et sa bande ont misé sur des jeunes éléments à fort potentiel comme Tanguy Ndombele, Mariano Diaz et d’autres. Sur les ondes de RMC, Rolland Courbis a tenu à féliciter la cellule de recrutement de l’OL pour ce mercato à base de « paris » mais qui porte ses fruits après six mois de compétition en 2017-2018. L’ancien coach du MHSC en profite également pour féliciter Bruno Genesio…

« Ce n’est pas évident de remplacer Lacazette, Tolisso et Gonalons. Ce recrutement de l’OL était un recrutement basé sur des paris : Traoré, Tete, Marçal, Mariano Diaz, Ndombele, même Marcelo… Il y a deux joueurs qui ne sont pas des paris du mercato mais qui ne sont pas étrangers à cette belle première partie de saison de Lyon : Fekir qui est revenu au top, mais surtout Aouar. Il faut féliciter Bruno Genesio, qui est un garçon très compétent. Car mettre ce joueur-là titulaire en plein cœur du jeu avec quatre joueurs offensifs devant lui, il fallait le faire » a-t-il lâché, admiratif du travail de l’OL dans son ensemble depuis plusieurs mois. Les supporters rhodaniens attendent désormais avec impatience le mercato hivernal, durant lequel une retouche pourrait être apportée à l’effectif.