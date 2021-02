OL : Coup de tonnerre, Man United s'attaque à Depay

Dans : OL.

En fin de contrat au mois de juin avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay est extrêmement courtisé dans l’optique du mercato.

Comme indiqué ces derniers jours, l’international néerlandais figure dans le viseur du FC Barcelone, de la Juventus Turin ou encore du Borussia Dortmund. Il faut dire que le statut de joueur libre dont va jouir Memphis Depay cet été fait de lui un joueur extrêmement attractif au mercato. Ce ne sont pas les cadors du championnat anglais qui vont dire le contraire. Et pour cause, le Daily Mirror affirme en ce début de semaine que deux géants de Premier League ont également manifesté leur intérêt pour recruter Memphis Depay gratuitement à la fin de la saison.

Le premier club n’est autre que Liverpool, qui cherche activement un quatrième larron au trio infernal composé de Roberto Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mané. En perte de vitesse cette saison, les Reds ont cruellement besoin de sang neuf. Les nombreuses blessures dont l’effectif de Jürgen Klopp a été victime ont mis en évidence certains manques au niveau du banc des remplaçants, ce qui pousse le club de la Mersey à accélérer sur le dossier Memphis Depay. En parallèle, un autre gros club du Royaume-Unis songe au capitaine de l’OL et pour le coup, il s’agit d’une surprise énorme puisqu’il est question… de Manchester United, l’ancien club du Lyonnais. Durant toutes ces années, les Red Devils bénéficiaient d’une priorité de rachat en cas de transfert de Memphis Depay, mais voilà que le buteur néerlandais se retrouve libre de tout contrat et que Manchester United n’a plus aucun avantage sur ses concurrents. Reste maintenant à voir qui passera officiellement à l’action, et quelle destination aura les faveurs de la star de Lyon…