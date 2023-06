L'OL adore trop ce joueur, une offre tombe

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL tentera de se montrer ambitieux cet été lors du marché des transferts. Le profil d'Ellyes Skhiri plaît beaucoup aux dirigeants rhodaniens.

Après une nouvelle saison difficile en Ligue 1, l'OL va tenter de repartir du bon pied dans les prochaines semaines. Si les Gones ne disputeront aucune compétition européenne, John Textor a promis des changements importants cet été. Les fans et observateurs de l'OL s'attendent donc à du mouvement. Laurent Blanc souhaite de son côté voir débarquer des joueurs de qualité. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup à l'Olympique Lyonnais : Ellyes Skhiri. Le milieu de terrain pourrait être une très belle pioche puisqu'il est en fin de contrat avec Cologne. Déjà voulu l'hiver dernier, le Tunisien ne manque pas de propositions pour continuer sa carrière. Si l'OL ne fait pas partie de ses premiers choix, les Rhodaniens mettent en tout cas ce qu'il faut de leur côté pour inverser la tendance.

Skhiri, l'OL ne perd pas espoir

Selon les informations du journaliste Rudy Galletti, l'OL vient de proposer un contrat jusqu'en 2026 à l'international tunisien. Le club lyonnais pense pouvoir faire la différence dans ce dossier malgré la concurrence notable du FC Séville mais aussi de l'AC Milan. Deux clubs qui joueront la prochaine Ligue des champions contrairement aux Rhodaniens. Les prochaines heures seront cruciales dans ce dossier de longue date pour l'OL. La signature du Tunisien de 28 ans aurait le mérite de rassurer sur le projet et les ambitions des Gones. Box to box, l'ancien de Montpellier pourrait rendre bien des services à un effectif lyonnais qui ne manque pas de carences. Laurent Blanc veut pouvoir compter sur des joueurs fiables et a depuis longtemps validé le profil de Skhiri, qui sort de trois bonnes saisons à Cologne.