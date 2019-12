OL : Coup de théâtre, Marcelo finalement prêt à rester ?

Dans : OL.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2021, Marcelo est clairement devenu un indésirable aux yeux des Bad Gones, lesquels l’ont pris pour cible depuis quelques semaines.

Mercredi, RMC était catégorique, affirmant que le Brésilien ne supportait plus cette situation et qu’il souhaitait quitter Lyon d’urgence suite aux incidents en marge du match OL-Leipzig, mardi soir lors de la sixième journée de la Ligue des Champions. Mais à en croire son agent Leonardo Scheinkman, interrogé par Madeinfoot, tout est encore possible dans ce dossier. Y compris de voir Marcelo rester jusqu’à la fin de la saison à l’Olympique Lyonnais, alors qu’un départ dès le mercato hivernal de janvier semblait envisagé.

« C'est clair qu'il n'est pas heureux de cette situation. Dans le foot, tout est possible. Il n'y a aucun problème avec la direction. Le problème, c'est avec les Bad Gones (le groupe de supporters lyonnais, ndlr) » a indiqué le représentant du défenseur de 32 ans, sous-entendant clairement que si le conflit était réglé entre Marcelo et les Bad Gones, alors il était tout-à-fait envisageable pour l’ancien joueur du Besiktas Istanbul de rester à l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison, et plus si affinités. Reste désormais à voir si Jean-Michel Aulas et Juninho parviendront à apaiser les tensions, au point de permettre au club de conserver son défenseur, remplaçant au profit de Joachim Andersen ces dernières semaines, jusqu’en juin prochain.