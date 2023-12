Qui pour sauver l’OL ‍? Adil Rami fait une grande annonce

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Toujours dernier de Ligue 1 après 14 journées, l’Olympique Lyonnais compte renforcer son effectif pendant le mercato hivernal. Reste à savoir quels joueurs accepteront le défi proposé. Certaines cibles pourraient hésiter, contrairement au consultant Adil Rami.

L’Olympique Lyonnais sera probablement l’un des principaux animateurs du prochain mercato en Ligue 1. Après l’avis favorable donné par la DNCG, le club dirigé par John Textor a reçu l’autorisation de recruter cet hiver. Et compte miser au moins 50 millions d’euros au total. Ce montant devrait permettre d’augmenter la qualité de l’effectif. Du moins si les joueurs ciblés acceptent de rejoindre l’actuelle lanterne rouge du championnat.

🎙 Jérôme Alonzo inquiet pour le futur mercato de l'@OL : "Quel joueur va se dire « Tiens pour me relancer je vais aller à Lyon ? » "



🗣 Adil Rami n'est pas d'accord : "Demain tu m'appelles pour aller à l'OL, sincèrement, j'y vais."#OMOL pic.twitter.com/TSJHvrdClz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 6, 2023

Interrogé avant la défaite à Marseille (3-0) mercredi, Jérôme Alonzo s’interroge. « Il y a 50 millions à dépenser apparemment, c'est ce qu'on nous dit, a confié l’ancien gardien sur Prime Video. Mais qui tu prends ? Quel joueur va se dire : "tiens, pour me relancer je vais aller à Lyon" ? Il y a ça aussi, c'est une vraie question à se poser. Les joueurs qui te sauvent quand tu es dernier au mercato d'hiver, il n'y en a pas tout le temps. Est-ce que Lyon est un club attractif pour un joueur qui veut se relancer ? » De son côté, Adil Rami n’en doute pas et serait même prêt à rejoindre les Gones.

Rami attiré par l'OL mais...

« Moi perso, je pense que oui. Tu viens justement pour gagner du temps de jeu. Non seulement tu es motivé pour jouer, pour revenir dans ton club assez fort (en cas de prêt, ndlr), pour leur prouver qu'ils peuvent compter sur toi, a expliqué le consultant de 37 ans. Et puis Lyon, tu ne peux pas enlever toutes ces belles années, l'institution qu'elle est. J'ai arrêté le foot malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien... Mais si demain tu m'appelles pour être prêté à l'Olympique Lyonnais, franchement j'y vais. » On apprend donc que l’ancien défenseur central a officiellement pris sa retraite. De toute façon, l’OL n’aurait sûrement pas été intéressé.