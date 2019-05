OL : Coup de chaud pour Ndombélé, le PSG va devoir lui dire adieu

Dans : OL, Mercato, PSG, Premier League.

Finaliste surprise de la Ligue des Champions, Tottenham entend bien profiter de cette belle exposition pour frapper fort sur le marché des transferts.

Et selon les informations de Nabil Djellit, cela pourrait bien concerner à la fois l’Olympique Lyonnais et le PSG. En effet, le départ de Tanguy Ndombélé prend forme en raison du forcing du club londonien, qui serait tout proche de combler Jean-Michel Aulas avec une offre atteignant les 70 ME demandés par le club rhodanien. De quoi mettre un terme au débat, même si le président de l’OL a toujours cherché à faire jouer la concurrence, poussant même le PSG à se positionner pour récupérer l’international français.

Courtisé par le #PSG, Tanguy #Ndombele n'est peut-être plus si loin que cela de la #PremierLeague. #Tottenham pousse pour l'international français. En cas d'accord, l'OL pourrait récupérer autour de 70 M€ pour le milieu de terrain. #mercato pic.twitter.com/bD4WEJdeDc — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 28 mai 2019

Mais il faut croire que le club de la capitale, qui s’est réuni cette semaine à Doha pour mettre en place la stratégie estivale, ne priorise pas une offre pour le Lyonnais. Il faut dire que Paris cherche en premier lieu à faire venir un milieu capable de jouer exclusivement devant la défense, et mise beaucoup sur Allan pour cela. De quoi laisser filer ce transfert à quasiment 70 ME ? C’est probable, d’autant que si cette offre venait à se confirmer, l’OL n’hésiterait certainement pas très longtemps avant de dire oui.