OL ‍: Grande décision en vue, c'est signé John Textor

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'intérim de Pierre Sage a convaincu tout le monde à l'OL, mais cela reste un intérim à l'heure actuelle. John Textor a bien l'intention de changer cela.

L’Olympique Lyonnais a fini par redresser la barre en fin d’année 2023, et la trêve est presque arrivée au mauvais moment, puisque les joueurs rhodaniens ont réussi à enchainer trois victoires consécutives. Pas forcément du grand football, mais un état d’esprit qui manquait cruellement depuis le début de la saison, avec de la détermination, du jeu vers l’avant, de la solidarité et un peu plus d’efficacité. La recette mise en place par Pierre Sage semble donc fonctionner, et l’OL a arrêté de chercher un nouvel entraineur. Bruno Genesio avait été sondé, tout comme Michel, l’homme qui porte Gérone au sommet de la Liga à la mi-saison, et qui bluffe toute l’Espagne. Quelques pistes ont donc été sondées, mais tout est désormais à l’abandon.

Pierre Sage bientôt officiellement nommé

🎙 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 #CAPOL 📺



𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗲𝗶𝗿𝗮 et 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲 𝗦𝗮𝗴𝗲 se présenteront devant les journalistes à partir de 13h10 ce vendredi 🗨



Présenté par @123PareBrise



📱💻 En direct sur #OLPLAY 👉 https://t.co/szeffqHUxE — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2024

Pierre Sage, qui a été confirmé à ce poste, possède toutefois toujours le statut d’entraineur intérimaire. Mais l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star va voir cette situation évoluer dans les prochaines semaines. Même si les dirigeants sont occupés par le mercato, John Textor compte bien confirmer Pierre Sage à ce poste et le nommer officiellement entraineur de l’OL affirme Foot Mercato. Ce sera probablement un contrat valable jusqu’à la fin de la saison, et avec logiquement une perspective de continuer si tout le monde venait à être satisfait. Pour le moment, rien n’a été signé bien évidemment, et il faut aussi se méfier des promesses de John Textor qui a tendance à prendre les techniciens sous ses ordres pour des Kleenex. Mais si la belle forme de l’OL se poursuit, le sujet de l’entraineur pourrait donc se clore définitivement dans les prochaines semaines, ce qui ne devrait déranger personne à Lyon, Pierre Sage ayant fait l’unanimité depuis son arrivée, même s’il n’a pas encore le statut pour peser sur le mercato actuellement en cours entre Rhône et Saône.