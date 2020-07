OL : Cornet prêt à signer un CDI en défense à Lyon

Dans : OL.

Régulièrement utilisé au poste de latéral gauche par Rudi Garcia avant la pandémie de Covid-19, Maxwel Cornet semble désormais prêt à s’installer en défense.

Quelque peu récalcitrant il y a quelques mois à l’idée d’être définitivement considéré comme un défenseur, Maxwel Cornet s’est fait à l’idée. En concurrence avec Fernando Marçal, Youssouf Koné et le jeune Melvin Bard, l’international ivoirien n’est désormais plus fermé à l’idée de poursuivre sa carrière à ce poste. Sur les ondes de RMC en cette fin de semaine, l’ancien attaquant du FC Metz a fait savoir qu’il faisait confiance à Rudi Garcia, lequel a notamment fait du flop Bouna Sarr un très bon latéral à Marseille. La preuve, le franco-guinéen est aujourd’hui pisté par le FC Séville, l’Atlético de Madrid ou encore le Bétis Séville. Un destin que Maxwel Cornet semble envier pour accepter un tel sacrifice.

Quatre joueurs pour un poste à Lyon

« Latéral gauche, finalement ça ne change pas beaucoup du poste d'ailier. Tu pars juste de plus bas et il faut être rigoureux défensivement. Franchement, j'ai envie de poursuivre à ce poste, de m’inscrire dans la durée. Ça m'a traversé l'esprit. Je ne suis pas fermé à l'idée. Comme je l'ai dit à mon entourage, le plus important est vraiment de faire le déclic. Pour cela, c'est bien de discuter avec le coach et le staff de leurs attentes » a expliqué Maxwel Cornet, dont les propos réjouiront bien évidemment Rudi Garcia… mais beaucoup moins Melvin Bard, en manque de temps de jeu avant l’interruption des compétitions et qui songe très fortement à quitter son club formateur au mercato. La preuve, son nom est régulièrement associé au Bayern Munich à tel point qu’un accord de principe aurait été trouvé entre le défenseur de 19 ans et le champion d’Allemagne en titre.