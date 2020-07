OL : Accord entre le Bayern Munich et Melvin Bard !

Dans : OL.

Les dirigeants du Bayern Munich auraient trouvé un accord avec Melvin Bard, reste à négocier avec l'Olympique Lyonnais.

Evoqué depuis quelques jours, l’intérêt du Bayern Munich pour Melvin Bard semble s’être déjà concrétisé. Sky Allemagne affirme en effet ce mercredi que le latéral gauche de 19 ans souhaite rejoindre le club bavarois dès ce mercato, même si les Munichois proposent d’abord au joueur lyonnais d’intégrer la réserve du Bayern, qui évolue en D3 allemande. Une situation que Bard est prêt à accepter, le joueur ne supportant plus son statut de remplaçant à l’OL. Le média d’outre-Rhin précise cependant que si Melvin Bard et le Bayern Munich ont déjà négocié un accord, tout est encore à faire avec l’Olympique Lyonnais.

Melvin Bard a en effet encore deux ans de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas. Mais Sky indique que l’OL pourrait laisser partir le défenseur contre un chèque de 2 à 3 millions d’euros. Bien évidemment cette opération intervient au moment même où Lyon est critiqué par ses propres supporters sur le thème de l’intégration des jeunes joueurs. Et laisser partir Melvin Bard donnerait du grain à moudre à ceux qui critiquent la gestion de l’effectif lyonnais. Reste qu'à ce poste de latéral gauche il y a de la concurrence, et si le défenseur de 19 ans ne supporte plus cette situation, il est clairement préférable de le laisser partir.