OL : Cornet pose des problèmes à Genesio et ça le fait marrer

Dans : OL, Ligue 1.

Maxwel Cornet semblait être parti pour vivre une saison compliquée à l'Olympique Lyonnais, puisqu'une large partie des supporters de l'OL avait pris le joueur en grippe, au point même d'inciter Bruno Genesio à le faire évoluer loin du Groupama Stadium. Alors que le départ de Cornet au mercato d'hiver était une éventualité que personne ne rejetait, tout cela est oublié depuis plusieurs semaines. En effet, la blessure de Bertrand Traoré a permis Maxwel Cornet de montrer sa vraie valeur, et de faire oublier les soucis du début de saison. Désormais c'est l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui a des problèmes lorsqu'il s'agit de composer son onze. Et cela, celui qui a encore trois ans de contrat avec l'OL adore.

« Si je contribue à poser des bons problèmes à Bruno Genesio ? (sourire) C’est un entraîneur qui m’a beaucoup apporté. Quand c’était difficile pour moi, il n’a pas cessé de me parler. Il n’a jamais douté de moi. Quand il y a eu les sifflets, il m’a toujours soutenu avec ses adjoints. C’était important pour moi de savoir que j’avais la confiance du staff et du groupe. C’est quelque chose qui a contribué à me blinder mentalement. Et là, c’est primordial de poser des problèmes au coach au moment où il fait sa composition d’équipe. Donc c’est cool qu’il ait des problèmes en ce moment ! C’est qu’on a un bon groupe ! », explique, dans L’Equipe, Maxwel Cornet, qui espère surtout que cette belle période pour Lyon et lui dure le plus longtemps possible.