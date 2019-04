OL : Cinq cadors engagés dans la bataille finale pour Ndombele ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, PSG.

Moins performant ces dernières semaines, Tanguy Ndombele a-t-il déjà la tête ailleurs ? Excellent en début de saison, l’international français va certainement quitter l’Olympique Lyonnais cet été. Et malgré une nette baisse de régime, l’ancien milieu de terrain d’Amiens figure toujours dans le viseur des plus grands clubs européens. A en croire les informations de Tuttosport, on se dirige d’ailleurs vers une finale à cinq grosses écuries pour obtenir la signature du milieu de terrain rhodanien.

Intéressé de longue date, Manchester City est toujours sur les rangs, prêt à dégainer une nouvelle offre pour satisfaire Jean-Michel Aulas, ce qui n’avait pas été le cas l’été dernier. L’autre club de Manchester, à savoir United, est également intéressé. Mais les Red Devils devront obtenir leur billet pour la prochaine Ligue des Champions s’ils veulent avoir une chance de rafler la mise. Sans surprise, la Juventus Turin et le Real Madrid sont toujours cités comme de sérieux prétendants à la signature d’un Tanguy Ndombele qui ne laisse personne insensible. Pas même le Paris Saint-Germain, où son profil fait l’unanimité au sein de la direction sportive. Reste maintenant à savoir quel sera le choix du joueur et surtout, quel club parviendra à convaincre le très gourmand Jean-Michel Aulas. Le mercato de l’OL dépend en partie de ce dossier hautement important…