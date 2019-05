OL : Christophe Galtier à Lyon, voilà que ça devient sérieux

Dans : OL, LOSC, Ligue 1.

Qui sera le futur entraîneur de l’Olympique Lyonnais ? Depuis l’annonce du départ de Bruno Genesio, il n’y a pas un jour qui passe sans qu’un nouveau nom soit évoqué. Lundi, c’est celui de Claudio Ranieri qui a été associé au club rhodanien. Mais la piste la plus chaude semble toujours être Laurent Blanc, lequel a les faveurs de plusieurs dirigeants en interne. Auteur d’une belle saison à Lille, Christophe Galtier a également des prétendants malgré son passé à l’AS Saint-Etienne.

Et à en croire les informations du 10 Sport, le coach du LOSC est même « très bien placé » dans l’esprit de Jean-Michel Aulas. L’Olympique Lyonnais lui aurait d’ores et déjà fait une très grosse offre, laquelle ferait actuellement réfléchir le natif de Marseille. Le problème pour Lyon dans ce dossier, c’est que Gérard Lopez et Luis Campos n’ont absolument pas l’intention de lâcher leur entraîneur, qui a fait oublier Marcelo Bielsa grâce à son sérieux et ses excellents résultats. Reste maintenant à voir si Jean-Michel Aulas parviendra à faire craquer l’état-major lillois dans ce dossier complexe à bien des égards.