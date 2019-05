OL : Christophe Dugarry donne le vrai prix de Ndombélé, c'est hallucinant

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen, PSG.

Il est le joueur le plus à même de quitter l’Olympique Lyonnais. Sa valeur marchande a explosé cette saison avec ses performances dans les gros matchs en France et en Europe, et son talent lui a permis de rejoindre le groupe tricolore de Didier Deschamps. La Juventus, Manchester City ou le Real Madrid le suivent, tout comme le PSG qui n’ignore bien évidemment pas l’énorme potentiel d’un joueur qui évolue sous ses yeux. Résultat, Jean-Michel Aulas pourrait faire la bonne opération financière de l’année, puisque son prix de vente semble osciller entre 60 et 90 ME, selon les médias. Un montant qui ne reflète pas du tout la véritable valeur du joueur selon Christophe Dugarry, persuadé que l’ancien d’Amiens vaut beaucoup moins que cela.

« Un joueur comme Tanguy Ndombele, c’est indéniable, il a des qualités. Il sait faire des trucs très forts techniquement au milieu de terrain. Mais le problème, c’est qu’il y a tellement de lacunes mentales et physiques chez ce joueur… Le prix d’un joueur, c’est l’offre et la demande. Moi je vais vous dire, aujourd’hui si j’étais un dirigeant du Paris Saint-Germain, même pour 20 ME, je ne prends pas Tanguy Ndombele dans mon équipe. Il ne t’apportera rien du tout ! On parle de lui au Real Madrid par exemple, mais ce mec a beaucoup trop de manques pour jouer dans un club de ce niveau », a pesté, dans des propos rapportés par Footradio.com le consultant de RMC, qui accuse clairement Ndombele de choisir ses matchs, et de ne pas avoir le coffre pour enchainer les grosses saisons. Visiblement, les recruteurs européens ne sont pas de cet avis.