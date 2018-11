OL : Choisir l’OM plutôt que Lyon, comment a-t-il pu faire cette boulette ?

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Ces dernières années, Marseille et Lyon ont souvent été associés en période de mercato. En effet, il n’est pas rare que les deux clubs s’affrontent pour la signature d’un joueur. Mais ce constat n’est pas nouveau. La preuve en 2004, Habib Bamogo décide de quitter Montpellier, où il brille. Les deux Olympiques souhaitent alors le recruter, et c’est finalement à l’Olympique de Marseille que l’international burkinabé s’engage. Une décision qu’il avoue regretter, 14 ans après.

« Le tournant, ça a été mon transfert de Montpellier à Marseille. L’OL était très intéressé. A cette époque-là, peut-être que ça aurait été mieux. C’est un petit regret. Avec Lyon, tu sais que tu es dans une équipe avec qui tu vas être champion de France, tu vas commencer à faire des matchs de Ligue des champions. C’est un club où on va te laisser le temps d’arriver. Je n’étais pas abouti, il fallait encore que j’apprenne mon métier. Finalement, j’ai décidé d’aller à Marseille car Pape Diouf a réussi à me convaincre. Pape Diouf était mon agent depuis deux, trois ans. Il allait prendre soin de moi. Il va devenir président. Il voulait absolument que je vienne à Marseille. J’avais une grosse confiance en lui. Aussi, il y avait un petit truc entre lui et Jean-Michel Aulas. Jouer avec Didier Drogba était aussi un argument qui m’a vraiment séduit et il est parti à ce moment à Chelsea » a expliqué sur RMC Sport Habib Bamogo, qui ne confirmera jamais les attentes placées en lui. En effet, il quittera rapidement Marseille pour Nantes puis le Celta Vigo en prêt, avant de s’engager à Nice où il marquera seulement 13 buts en 104 matchs. Comme quoi les choix de carrière sont souvent décisifs…