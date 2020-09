OL : Cheyrou et Juninho fondent sur Simakan !

Dans : OL.

L’OL souhaite se renforcer en défense. Il a jeté son dévolu sur le prometteur et polyvalent Mohamed Simakan du RC Strasbourg. Il faudra débourser au moins 15 ME pour convaincre le club alsacien.

L’Olympique Lyonnais doit profiter de la fin du mercato pour se renforcer en défense, un secteur amoindri par les récents départs de Fernando Marçal (Wolverhampton), Kenny Tete (Fulham) et Rafael (Istanbul Basaksehir). L’arrivée d’un latéral droit est la priorité des dirigeants du club. Ils prospectent à Rennes, où Hamari Traoré ou Brandon Soppy pourraient rentrer dans le deal du transfert de Jeff Reine-Adélaïde. Mais ce n’est pas tout ! Toujours en Ligue 1 mais à l'Est de l'Hexagone, le club entraîné par Rudi Garcia regarde du côté de Strasbourg. Selon Foot Mercato, les dirigeants de l’OL ont établi une short-list de joueurs sur laquelle se trouve le prometteur Mohamed Simakan (20 ans).

Son profil plaît énormément au directeur sportif, Juninho, et au responsable du recrutement, Bruno Cheyrou. Révélation du RC Strasbourg la saison dernière, l’international français U20 est polyvalent puisqu’il peut évoluer aussi bien dans l’axe de la défense que dans le couloir droit. Enrôler Mohamed Simakan coûterait entre 15 et 16 ME à l’OL, un montant dans les cordes du dernier septième de Ligue 1. Le club rhodanien n’est cependant pas le seul à avoir craqué sur la pépite strasbourgeoise. Ces derniers mois, des pensionnaires de Premier League ont coché son nom. Tout comme le Stade Rennais, l’AC Milan, le Bayer Leverkusen et l’Atalanta Bergame dernièrement. Une longue liste de courtisans qui en dit long sur le talent de l’intéressé.