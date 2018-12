CdL : Lyon a tremblé deux minutes contre Amiens

Dans : OL, Coupe de la Ligue, Coupe.

Stade de la Licorne

OL bat Amiens : 3 à 2

Buts : Denayer (70e csc), Timite (90e+1) pour l'ASC; Dembélé (20e sp), Traoré (45e+2), Terrier (60e) pour Lyon

Expulsion : Adenon (Amiens) à la 26e

L'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue (2-3) après un match assez étonnant ce mercredi soir à Amiens. En effet, l'OL menait 3-0 après une heure de jeu, et en plus le club picard évoluait à dix après l'expulsion d'Ardenon dès la 26e minute. Mais, dans une rencontre disputée à un rythme assez terne, l'ASC réussissait à revenir au score grâce à un but contre-son-camp de Denayer (1-3). Et dans le temps additionnel, Amiens revenait même à 2-3, laissant planer un court suspense. Mais l'Olympique Lyonnais ne lâchait pas et repartait de la Licorne avec son ticket pour la suite d'une épreuve que l'OL veut gagner cette saison.