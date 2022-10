OL : Cheyrou et Bosz virés ? John Textor fera le sale boulot

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans le collimateur des supporters de l'Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot étaient présents à la présentation de Laurent Blanc. Même s'ils sont restés silencieux, les deux hommes suscitent bien des questions.

Nombreux sont ceux qui du côté du Groupama Stadium espéraient que Jean-Michel Aulas allait donner un grand coup de balai non seulement sur le banc de touche de l’OL, mais également au sein de la cellule sportive. S’ils ont été entendus en partie, puisque Peter Bosz et son staff ont été limogés suite au match nul contre le TFC, deux dirigeants qui sont dans le collimateur des réseaux sociaux restent en place, il s’agit bien évidemment de Vincent Ponsot, le directeur du football et bras droit de Jean-Michel Aulas, et de Bruno Cheyrou, responsable de la cellule recrutement. Les deux hommes ont participé de manière symbolique à la conférence de presse du président de l’Olympique Lyonnais et de Laurent Blanc, preuve que pour le président de l’OL le travail a été fait et que désormais il faut que tout le monde tire dans le même sens afin de ramener le club rhodanien à son vrai niveau. Mais certains fans lyonnais n’abandonnent pas et réclament toujours la tête des deux hommes.

L'avenir de Ponsot et Cheyrou dans les mains de Textor

Interrogé par des supporters de l’OL lors de l’émission TYDG, Nicolas Puydebois a clairement dit que l’avenir de Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot ne dépendait plus de l’actuel patron d’OL Groupe, mais de son successeur. « Non, ce n’est pas la venue de Laurent Blanc qui va restructurer le board lyonnais, c’est l’arrivée de John Textor. Laurent Blanc va avoir des vraies idées, va faire valoir ses droits. A lui de bien se positionner et ne pas se tromper au mercato, car on sait que c’est toujours fragile l’équilibre. C’est celui qui paie qui décide, c’est la venue de John Textor qui peut tout changer », a expliqué l’ancien gardien de but et consultant d’Olympique et Lyonnais. Du côté des réseaux sociaux, cela se déchaîne toujours contre le patron du recrutement, auteur d'une sortie malaisante en début de mercato, et Vincent Ponsot, qui est souvent soupçonné d'avoir flingué Juninho.