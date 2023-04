OL : Cherki secoué à Lyon, Laurent Blanc doit continuer

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL réalise une belle remontée ces dernières semaines en Ligue 1. Les Gones restent sur trois succès de rang en championnat et peuvent encore espérer décrocher une place européenne.

Les hommes de Laurent Blanc réalisent de belles choses depuis quelques matchs maintenant en Ligue 1. Si la saison reste globalement très décevante, l'OL se donne les moyens de pouvoir croire en sa bonne étoile. Les trois derniers succès en championnat mettent un peu plus la pression sur la concurrence et une place dans le top 5 n'est plus si inimaginable qu'auparavant. Le chemin s'annonce encore long mais Laurent Blanc peut se satisfaire du fait que certaines de ses individualités répondent présentes. C'est notamment le cas d'Alexandre Lacazette mais aussi de Rayan Cherki. Un Rayan Cherki toujours autant malmené par Laurent Blanc, très exigeant avec lui. Une attitude que comprend parfaitement Nicolas Puydebois.

Cherki doit entendre les critiques

Sur le plateau de Olympique et Lyonnais, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Et il sait que la sévérité de Blanc est bonne pour Cherki. « Laurent Blanc doit plus complimenter Cherki ? De toute façon, il est complimenté par la presse, il est complimenté par tout le monde. Je suis sûr que le coach le complimente. C'est juste qu'à un moment donné, quand les journalistes en font trop avec un joueur, il faut que le coach remette l'église au milieu du village de dire qu'il est bon mais qu'il a encore une marge de progression qui est énorme et que si on continue de le flatter, il va stagner. Il faut trouver l'équilibre et il est fragile. Il peut faire mieux et plus avec la capacité qu'il a. Je comprends Laurent Blanc. La seule voie crédible et légitime est celle de Laurent Blanc », a notamment indiqué Nicolas Puydebois, qui sait que le prodige lyonnais de 19 ans a besoin d'entendre certaines critiques s'il veut devenir un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Parmi les clubs intéressés par Cherki, le PSG, qui avait déjà tenté une approche lors du dernier mercato hivernal.