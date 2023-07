OL ‍: Cherki se fait recadrer, c'est pour son bien

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Pépite sorti du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki doit encore développer son immense potentiel. Malgré un talent indéniable, le Français se disperse parfois un peu trop, ce qui oblige les cadres du vestiaire rhodanien à le recadrer.

À Lyon, Rayan Cherki est considéré comme le plus grand joueur formé à l'OL depuis pas mal de temps, certains n'hésitant pas à le comparer avec Karim Benzema, devenu Ballon d'or sous le maillot du Real Marid. Si les qualités du joueur polyvalent sont évidentes, le meneur de jeu lyonnais a du mal à rester constant et concentré pendant toute la durée d'une rencontre. De temps en temps trop brouillon et victime de son talent à vouloir tout faire tout seul, le jeune International français avec les Espoirs (13 sélections) se fait gentiment remonter les bretelles à l'Olympique Lyonnais. Au cours d'un entretien avec le magazine Planète Lyon, Alexandre Lacazette evoque le talent du joueur de 19 ans. Le capitaine de l'OL a également expliqué que Cherki avait souvent été recadré par Corentin Tolisso cette saison.

Corentin Tolisso a recadré Rayan Cherki

« Rayan, depuis le début, je le trouve super attachant. Car lors de mes cinq années à Arsenal, j’ai toujours su ce qu’il se passait à l’OL et l’année dernière, quand on parlait un peu plus de Rayan, je me demandais ce qu’il se passait avec lui, car je voyais son talent et j’entendais beaucoup de choses à son sujet que je ne comprenais pas. Alors qu’en fait, c’est juste un joueur qui a besoin qu’on l’aide, qu’on lui parle, qu’on lui indique ce qu’il doit surtout faire et peut-être un peu moins faire. Mais, après, ça prend du temps de gommer les mauvaises habitudes. Parfois, Rayan Cherki prend des soufflantes de Coco Tolisso ! C’est normal. Mais sa qualité, c’est le dribble, il ne faut pas le brider non plus, qu’il joue seulement à une ou deux touches. Il ne serait alors plus très utile » a confié Alexandre Lacazette avec un peu de tendresse. Rayan Cherki a un énorme avenir devant lui, ce qui lui vaut même l'intérêt de grands clubs européens.