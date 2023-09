OL ‍: Cherki remplaçant, Grosso avoue son erreur

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Pour son premier match en tant qu’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso avait choisi de débuter à Brest (défaite 1-0) sans Rayan Cherki. Près d’une semaine plus tard, l’Italien semble regretter sa décision.

Rayan Cherki sur le banc des remplaçants, c’était la première surprise de Fabio Grosso le week-end dernier. Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais avait décidé de se passer du milieu offensif au coup d’envoi du match à Brest. « J’ai préféré mettre d’autres joueurs », expliquait l’Italien dont le choix sportif a beaucoup fait parler. Mais que le Bleuet se rassure, le successeur de Laurent Blanc va vite le réintégrer au onze. Fabio Grosso a en effet annoncé sa titularisation à Reims dimanche.

« Quand on est en difficulté, c’est normal que ça s’agite en dehors, a confié l’ancien latéral gauche. Mais à l’intérieur, tout le monde sait ce qu’on est en train de faire, comment on veut le faire et où on veut aller. Pour nous, ce sont des choix simples. Peu importent les noms. On a plusieurs joueurs et tous ensemble on doit essayer de sortir de cette situation. On a un autre match très difficile qui nous attend. On a Alex (Lacazette) qui est suspendu, El Arouch n’est pas disponible, comme Lovren que j’espère voir revenir bientôt. »

« Je vais essayer de faire de meilleurs choix »

« Paul Akouokou a pris un coup et je ne sais pas s’il pourra venir avec nous. Tous les autres sont prêts. Anthony Lopes, Nico Tagliafico et Rayan Cherki seront titulaires, a annoncé Fabio Grosso. Pour les autres, je vais essayer de faire de meilleurs choix au début parce qu’on a besoin de réussir un grand match face à une équipe en confiance qui va nous poser des problèmes. On s’est préparé pour les résoudre et en poser à cette équipe. » Apparemment, les concurrents de Rayan Cherki n’ont pas donné satisfaction.