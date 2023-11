OL ‍: Textor pète un câble, Govou lui met la pression

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor est décidément dans une mauvaise passe avec tous ses clubs puisque cette nuit, Botafogo s’est incliné 4-3 dans un match totalement fou à la fin duquel l’homme d’affaires américain a hurlé à la corruption.

Tout se passait parfaitement bien pour Botafogo dans ce match au sommet du football brésilien face à Palmeiras puisque l’équipe de John Textor menait 3-1 en seconde période. Mais le dernier quart d’heure était dingue, Botafogo récoltait un carton rouge avant de se faire remonter et de s’incliner 4-3. A la fin de la rencontre, le propriétaire du club John Textor a disjoncté, dénonçant ce qu’il considère comme de la corruption au Brésil. « Ce championnat est devenu une blague. Personne ne mérite ça. Les joueurs de Palmeiras ne veulent pas gagner comme ça et nous ne voulons pas perdre comme ça. Il y a 5 matchs d'affilée avec des erreurs contre Botafogo. Ce n’est pas un carton rouge et ça change le match. C'est de leur faute, mais c'est de la corruption » s’est emporté John Textor.

Une interview qui est arrivée jusqu’en France, où les supporters de l’OL guettent avec attention les agissements de leur propriétaire. Suiveur attentif du club rhodanien, Sidney Govou a accueilli ce pétage de câble de manière positive. Et pour cause, l’ex-attaquant de Lyon et de l’Equipe de France aimerait voir John Textor aussi énergique lorsqu’il est question de défendre les intérêts de l’Olympique Lyonnais. « J’aurai aimé voir ce genre de sortie pour l’OL plutôt que de répondre que tout va bien après Clermont et que tout le monde voulait jouer le match après Marseille ! » a posté Sidney Govou avant de conclure.

Sidney Govou attend la même chose de Textor à l'OL

« Tu n’es pas obligé de ce genre de sortie mais au moins protéger ton institution ! » a publié l’ancien attaquant lyonnais sur les réseaux sociaux. Il est vrai que pour l’instant, John Textor est beaucoup plus calme et docile en France et son attitude après les incidents en marge de l’Olympico a laissé perplexe. La vidéo de John Textor, en furie après la défaite de Botafogo, a au moins le mérite de montrer que le propriétaire américain de l’OL en a sous la semelle et semble capable à l’instar de Jean-Michel Aulas de monter au créneau lorsque cela lui semble nécessaire pour défendre ses clubs.