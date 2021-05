OL : Cherki pour mener Lyon au podium, Garcia y croit

Dans : OL.

Très en vue lors de ses récentes sorties, Rayan Cherki pourrait jouer un rôle majeur dans les deux dernières journées de Ligue 1. C’est en tout cas le souhait de l’entraîneur Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais.

Quatrième à un point de l’AS Monaco, et à trois longueurs du Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais occupe pour le moment la place qu’il redoutait. Celle qui le privera d’une qualification en Ligue des Champions pour la deuxième saison consécutive. Les Gones n’ont donc pas leur destin entre les mains mais comptent au moins remporter leurs deux dernières rencontres. A commencer par le déplacement à Nîmes dimanche.

Reste à savoir quel onze alignera Rudi Garcia, dont les solution sont nombreuses après les bonnes prestations d’Houssem Aouar et de Bruno Guimarães face à Lorient (4-1). « Si la lumière peut venir d'Houssem Aouar et Bruno Guimarães ? La lumière viendra de tout le monde, a répondu l’entraîneur de l’OL. Mais dimanche, j'aurai des choix à faire, c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'être dans cette configuration que d'avoir des choix imposés, comme lors du dernier match. Mais évidemment que c'est bien que beaucoup de joueurs reviennent en forme. » C’est aussi le cas du milieu offensif Rayan Cherki, buteur à Monaco (2-3) et passeur décisif face aux Merlus.

« Un talent fou »

« J'ai beaucoup d'affection pour Rayan, il a un talent fou, c'est normal qu'il progresse, qu'il connaisse des hauts et des bas. Il travaille beaucoup et il écoute, il commence à être décisif, même avec peu de temps de jeu, c'est très intéressant pour nous et pour lui, s’est réjoui Rudi Garcia. Il est capable de faire des différences, c'est un atout certain pour la fin de saison. On fera un bilan après la 38e journée, mais on a un groupe très jeune, en devenir. On est l'équipe qui lance le plus de jeunes cette saison après Saint-Etienne. Ce groupe va encore énormément progresser. Il faudra bien les encadrer, mais le potentiel des jeunes est là, et celui de Rayan en particulier. » En l’absence de Tino Kadewere blessé, le jeune talent a encore une chance de débuter aux Costières.