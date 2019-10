OL : Garcia après Sylvinho, Denayer voit déjà du changement

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi après-midi, l’Olympique Lyonnais retrouvera le chemin de la compétition au Groupama Stadium face à Dijon.

Deux semaines après sa triste défaite dans le derby contre l’ASSE (0-1), le club rhodanien a changé de visage. Exit Sylvinho, place à Rudi Garcia. Nommé entraîneur de l’OL cette semaine, l’ancien coach de Marseille aura un objectif unique face à son ancien club dijonnais : gagner pour enrayer une mauvaise dynamique de sept matchs de suite sans la moindre victoire en Ligue 1. Pour cela, Garcia a effectué quelques ajustements au sein du groupe lyonnais, comme l’explique Jason Denayer.

« On a repris comme il le fallait en attendant les internationaux. Je pense que cette semaine s'est très bien passée malgré tous les changements. Rudi Garcia est un coach qui apporte son propre style avec un jeu un peu plus offensif. C'est à nous de nous adapter. On connaît nos capacités, on sait ce que l'on peut faire quand on est dans de bons moments. Maintenant, le plus important est de passer au-dessus de tout ça, d'oublier la mauvaise période et d'essayer de faire du mieux possible pour le match de samedi », a détaillé, en conférence de presse, le défenseur des Gones, qui n’est pas encore assuré de garder son brassard de capitaine sous les ordres de Garcia.