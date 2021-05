OL : C’est parti, la pépite Rayan Cherki enflamme Lyon

Dans : OL.

Annoncé comme la future fusée du centre de formation de l’OL, Rayan Cherki est paré au décollage et fait déjà saliver toute la cité rhodanienne.

Après le fiasco de la réception de Lille, et une défaite 3-2 alors que l’OL avait les choses en mains, Lyon a remis les bouchées doubles dans ce sprint final. Un succès arraché à Monaco, une confirmation face à Lorient, avec à chaque fois un Rayan Cherki inspiré à la baguette. Des promesses longtemps entrevues, le jeune milieu de terrain fournit désormais des prestations solides, avec des efforts dans les deux surfaces, et un apport technique indéniable. De quoi dessiner un avenir prometteur non seulement pour le joueur bien évidemment, mais aussi pour un OL qui va avoir besoin de se renouveler offensivement avec le départ de Memphis Depay, et celui probable d’Houssem Aouar. La pépite lyonnaise de 17 ans semble enfin avoir convaincu Rudi Garcia, et est partie pour terminer la saison dans le onze de départ. Un vrai régal pour les suiveurs du club rhodanien, puisque même le quotidien local Le Progrès ne masque pas son enthousiasme devant les dernières prestations de Rayan Cherki.

« Justement, en l’absence du Hollandais, a-t-on vu ce qui pourrait préfigurer le rôle du jeune Lyonnais la saison prochaine ? Cherki a tout d’un crack, le phénomène est annoncé depuis des années. Avec l’expérience qui rentre, une plus grande maturité physique et tactique - la technique, ça fait longtemps qu’il l’a ! -, Rayan Cherki est tout près de concrétiser les espoirs placés en lui. 2021-2022, l’année de l’éclosion ? », a ainsi lancé le journal lyonnais, persuadé que le prodige annoncé est en train de prendre son envol, et pourrait rapidement devenir indispensable lors du prochain exercice. A 17 ans, il sait en tout cas déjà se montrer indispensable, à l’image de ses 82 ballons touchés dans le match face à Lorient.