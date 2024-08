OL ‍: Cherki n'a plus d'autre choix que le PSG ‍?

Dans : OL.

Médaillé d'argent aux JO avec la France, Rayan Cherki va devoir choisir où il jouera la saison prochaine. L'Olympique Lyonnais ne l'a pas prolongé et lui a donné un bon de sortie.

Au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2024, plusieurs joueurs vont devoir penser à leur avenir, lequel avait été mis de côté pendant les deux semaines et demie du tournoi de football. C'est le cas de Rayan Cherki, le jeune milieu de terrain de l'OL, dont le contrat s'achève dans un an et qui a convenu avec son club formateur que l'heure de changer d'air et d'ère était venu comme l'a confirmé la semaine passée David Friio.

Cependant, à ce jour, si Cherki était cité du côté de Dortmund, de la Lazio ou de Leipzig, aucune de ces équipes n'a bougé. Le BVB89 paraît avoir tourné la page, le club italien n'a pas réellement fait une offre à la hauteur des attentes, voir pas d'offre du tout, et ce lundi, la presse allemande confirme que si Leipzig a bien mis le joueur lyonnais sur une short list, ce n'est pas une priorité absolue pour remplacer Dani Olmo, lequel a choisi de signer au Barça. L'Olympique Lyonnais est prévenu.

La presse allemande ne s'emballa pas pour Cherki

Forcément déçu de ne pas avoir pu ramener l’or mais à jamais reconnaissant d’avoir eu la chance de vivre cette aventure unique avec vous💙🤍❤️

MERCI♾️@olympics @paris2024 pic.twitter.com/JWLgzpF5mE — Rayan Cherki (@rayan_cherki) August 11, 2024

Le quotidien régional Leipziger Volkszeintung explique que Rayan Cherki est en concurrence avec Francisco Conceiçao (FC Porto) et Johan Bakayoko (21 ans, PSV Eindhoven), et que le Lyonnais a pour avantage d'être le moins cher des trois, mais c'est tout. L'Olympique Lyonnais ayant besoin d'une réponse relativement rapide, les regards se tournent désormais de plus en plus vers le PSG, le club de la capitale ayant sous le coude un accord déjà trouvé au début du mercato avec Rayan Cherki et John Textor pour un transfert à 15 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain pourrait rapidement revenir à la table des discussions et rappeler au propriétaire de l'OL qu'il y a un chèque qui l'attend dans la capitale.