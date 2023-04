OL : Cherki au niveau de Neymar, Govou se lâche

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

S'il agace parfois les supporters lyonnais, Rayan Cherki n'en reste pas moins un élément doué et indispensable à l'OL. Sa qualité technique n'est pas une légende, ce que confirme Sidney Govou qui avoue avoir rarement vu un si bon dribbleur en Ligue 1.

Adulé par les uns, tête de turc des autres, Rayan Cherki ne fait pas encore l'unanimité à l'OL. Néanmoins, tout le monde peut être d'accord sur le fait qu'il progresse et qu'il prend de plus en plus de place dans l'effectif de Laurent Blanc. A 19 ans, il est désormais installé comme meneur de jeu dans le onze lyonnais avec des statistiques solides (4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues). Toutefois, s'il aime dribbler, il n'arrive pas toujours à utiliser cette qualité pour aider l'équipe et faire des différences durables. Porter le ballon et potentiellement ralentir le jeu, un péché mignon qui joue sur le regard des supporters de l'OL par rapport à sa capacité d'élimination.

Du Neymar et du Ben Arfa dans le dribbleur Cherki

Pourtant, malgré les inquiétudes et les doutes de ses propres supporters, Cherki est bien un dribbleur de talent. Sidney Govou le confirme dans les colonnes de l'Equipe, décryptant le jeu de son jeune successeur à l'OL. Il le place très haut en Ligue 1 puisque seul Neymar serait meilleur dans cet aspect du jeu et même Hatem Ben Arfa n'est pas fondamentalement meilleur à Rayan Cherki selon lui.

« Derrière Neymar, c'est le meilleur. Neymar n'a pas d'équivalent car il le fait en mouvement mais ensuite, dans le dribble, dans la densité, quand il y a du monde, il n'y a pas mieux que Rayan. Et c'est réussi dans la profondeur, pas dans la largeur. Quand il avait 13 ans, il venait de temps en temps avec les U15 que j’entraînais et il était largement au-dessus techniquement dans le dribble pur. Hatem allait très très vite balle au pied et tu ne pouvais pas l'attraper, Rayan a plus de dextérité avec ses dribbles, dans sa capacité de feinte, de démarrage et de blocage. Il peut donc arrêter son adversaire, le mettre d'un côté et partir de l'autre même si ce n'est pas foudroyant », a t-il indiqué. À Rayan Cherki d'utiliser au mieux ses qualités pour réellement peser en match avec l'OL et pour être un grand joueur plutôt qu'un simple dribbleur.