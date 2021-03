OL : Cherki 2023, la date qui fait peur à Lyon

Dans : OL.

Rayan Cherki souhaite avoir plus de temps de jeu à l'Olympique Lyonnais, et à deux ans de la fin de son contrat avec le club rhodanien cela pourrait vite devenir un sujet de préoccupation.

Symbole de la formation à la lyonnaise, Rayan Cherki est plus qu’un espoir pour les supporters de l’OL, c’est le symbole même de ce qu’est l’histoire du club de Jean-Michel Aulas. Et même s’il n’a que 17 ans, Cherki suscite énormément d’espoir, au point même que certains regrettent que Rudi Garcia ne lui fasse plus plus confiance en Ligue 1. Une position que le joueur a lui même tempéré à la veille de la réception de Sochaux en Coupe de France. « C’est encore une saison d’apprentissage pour moi. Bien sûr qu’on veut tous jouer toutes les rencontres en entier, mais le football ce n’est pas ça », a confié Rayan Cherki. Cependant, les mois passent et si son jeune âge lui permet d’envisager une carrière encore longue, ce statut de remplaçant de luxe ne devra pas s’éterniser très longtemps. Dans deux ans, le joueur lyonnais sera en effet au bout de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, et au fil des mois le mot « prolongation » va souvent revenir dans les conversations.

Lyon part de loin avec Cherki

Et à ce stade, rien ne dit que Juninho et Jean-Michel Aulas seront en position de force pour parvenir à un accord avec Rayan Cherki et ses représentants. « Son contrat deviendra vite un enjeu pour l’OL (…) Le club pour se protéger aura pour ambition de le prolonger. Mais les négociations, si elles démarraient aujourd’hui, partiraient d’assez loin », prévient Hugo Guillemet, journaliste de L’Equipe. Car c’est une évidence, l’attaquant lyonnais de 17 ans suscite bien des convoitises dans toute l’Europe et des grands clubs sont déjà à l’affût si Rayan Cherki et l’Olympique Lyonnais ne parvenaient pas à s’entendre dans les mois qui viennent. Nul doute que les dirigeants de l'OL vont faire le forcing pour éviter cela, même si Rudi Garcia n'est pas du genre à se laisser dicter ses compos d'équipe.