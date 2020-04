OL : Chelsea est blindé, Aulas saute sur l'occasion

Dans : OL.

Déterminé à se renforcer au mercato, Chelsea dispose d’une enveloppe globale de 170 ME pour cet été. Une richesse dont souhaite profiter un certain Jean-Michel Aulas…

Interdit de recrutement l’été dernier, Chelsea souhaite rattraper le temps perdu lors du mercato estival de 2020. Les Blues se sont d'ores et déjà assuré les services d’Hakim Ziyech en provenance de l’Ajax Amsterdam pour la saison prochaine. Mais le marché estival de Chelsea est loin d’être terminé puisque selon les informations du Daily Express, Frank Lampard souhaite encore recruter un défenseur central, un gardien de but, un latéral gauche et bien-sûr un attaquant afin de combler le départ d’Olivier Giroud, libre de tout contrat au 30 juin prochain. Pour compenser la perte de l’international tricolore, c’est en Ligue 1 que le manager anglais a les yeux puisque l’une des priorités de Frank Lampard se nomme Moussa Dembélé.

Et tandis que l’OL a refusé une offre avoisinant les 45 ME pour son avant-centre lors du mercato hivernal, Chelsea compte bien revenir à la charge dans les prochaines semaines. Le média britannique dévoile qu’en réalité… Jean-Michel Aulas n’attend que ça. Effectivement, il est notifié que le président de l’Olympique Lyonnais, conscient des moyens financiers colossaux de Chelsea, souhaite rapidement trouver un accord avec les Blues concernant le transfert de Moussa Dembélé. Une position compréhensible, JMA ayant pleinement conscience que son avant-centre quittera de toute façon l’OL au mercato. En négociant avec l’actuel quatrième de Premier League, Jean-Michel Aulas sait qu’il peut récupérer un véritable pactole dans l’opération. Reste à voir quel sera le prix définitif fixé par l’Olympique Lyonnais pour Moussa Dembélé alors que de nombreuses rumeurs circulent chaque jour à ce sujet dans la presse anglaise.