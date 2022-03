OL : Séville flaire le gros coup à Lyon au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat au mois de juin, Jason Denayer a de grandes chances de quitter l’OL au mercato estival.

Durant longtemps, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont tenté de convaincre Jason Denayer de prolonger son contrat. Cependant, celui qui a fait office de taulier des Gones durant plusieurs saisons se dirige plus que jamais vers un départ. A un poste où Castello Lukeba s’est imposé comme une nouvelle référence à son poste du haut de ses 18 ans, Jason Denayer a vraisemblablement acté son choix de quitter Lyon. Et selon les informations du quotidien espagnol Sport, le FC Séville a l’intention de profiter de cette situation. Très friand des joueurs évoluant en Ligue 1, le club andalou, qui a recruté Lucas Ocampos, Diego Carlos ou encore Jules Koundé par le passé, est très intéressé par la perspective de récupérer Jason Denayer pour zéro euro.

Denayer pour remplacer Koundé à Séville ?

Le journal espagnol dévoile que Jason Denayer est la priorité du FC Séville pour compenser le probable départ de Jules Koundé. Courtisé par Chelsea et plusieurs cadors de la Premier League l’été dernier, l’international français était finalement resté à Séville. L’été prochain, son départ semble inévitable au vu de sa cote sur le marché des transferts et de la somme que le FC Séville pourrait récupérer grâce à son transfert. Reste maintenant à voir si Jason Denayer, un temps courtisé par Newcastle ou encore Naples, donnera sa préférence à Séville et au championnat espagnol. Au vu de sa situation contractuelle et malgré ses pépins physiques à répétition cette saison, Jason Denayer devrait avoir l’embarras du choix. L’OL de son côté devra gérer au mieux ce gros départ en le compensant intelligemment. L’identité de son successeur est néanmoins inconnue pour l’heure car de toute évidence, le standing du mercato de l’Olympique Lyonnais dépendra d’une qualification ou non pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.