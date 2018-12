OL : Chambreur à Lyon, Ben Arfa avait de bonnes raisons

Dans : OL, Rennes, Ligue 1.

Souvent décevant depuis le début de la saison, Hatem Ben Arfa était visiblement déterminé à briller face à l’Olympique Lyonnais mercredi.

Buteur, le milieu offensif a livré une belle prestation et a largement contribué à la victoire du Stade Rennais (0-2). Autant dire que le public du Groupama Stadium n’a pas apprécié, sachant que l’ancien Lyonnais s’est permis de chambrer les supporters locaux avec le doigt sur la bouche et un petit pas de danse en guise de célébration. Et comme si cela ne suffisait pas, le joueur formé à l’OL a quitté la pelouse avec un grand sourire adressé aux Bad Gones.

Il faut dire que le groupe de fans l’avait bien cherché avec sa banderole déployée : « Hatem ça la merde ». A noter que Ben Arfa avait déjà subi des sifflets et des chants hostiles avant le coup d’envoi du match, rappelle RMC. On comprend mieux pourquoi le Rennais tenait à faire taire ses détracteurs. Et encore, HBA aurait pu en rajouter auprès des médias. Mais il s’est contenté de passer devant les journalistes en zone mixte avec un large sourire, et sans répondre aux questions.