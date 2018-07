OL : Cette révélation lyonnaise la joue modeste à la reprise

Dans : OL, Ligue des Champions.

Actuellement en stage de pré-saison à Saillon avec l'Olympique Lyonnais, Ferland Mendy a donné de ses nouvelles et s'est fixé un but.

Recruté l'été dernier en provenance du Havre dans le cadre d'un transfert de cinq millions d'euros, Ferland Mendy a rapidement fait sa place au sein de l'effectif de Bruno Genesio. En concurrence avec Fernando Marçal, le latéral gauche a participé à plus de 30 matchs toutes compétitions confondues. Un total plus que satisfaisant au sein d'un grand club français comme l'OL pour un joueur venu de Ligue 2. Mais le défenseur de 23 ans ne veut pas s'arrêter en si bon chemin.

« Le bilan de la première saison ? Dans l’ensemble, j’ai fait une bonne saison, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans mon jeu. J’attends impatiemment cette saison pour confirmer, mais surtout gommer les points négatifs et progresser dans certains domaines. Au Havre, j’avais beaucoup de lacunes sur le placement. J’ai modifié certaines choses sur ce point-là, même s’il y a encore des progrès à faire. J’espère le faire dès cette saison. Les ambitions ? Je suis déjà très impatient de découvrir la Champions League. Comme pour tout joueur, cette compétition représente quelque chose de très particulier. C’est le plus haut-niveau du football européen. Plus généralement, je vais essayer de faire une belle saison sur le plan personnel, mais aussi réussir notre saison collectivement », a expliqué, sur le site de son club, Mendy, qui souhaite réaliser une très bonne préparation estivale afin de conquérir une place de titulaire pour le début de la saison.