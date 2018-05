OL : Cette recrue vient de prendre une énorme leçon

Dans : OL, Ligue 1, RCSA.

Recruté très tôt par l’Olympique Lyonnais alors qu’il effectuait un début de saison canon avec le RC Strasbourg, Martin Terrier a traversé la deuxième partie de saison tel un fantôme.

L’international espoirs n’a pas du tout digéré ce transfert à 15 ME, avec des pépins physiques et une baisse totale d’efficacité, pour finir la saison avec seulement trois buts marqués. Une période délicate à oublier pour celui qui se concentre désormais sur son arrivée à l’Olympique Lyonnais, avec la volonté de travailler dur pour retrouver son pic de forme et progresser avec son nouveau club.

« Les gens ne me regardent pas de la même façon car il y a le prix du transfert. Je ne dirais pas que ça m'a perturbé mais, inconsciemment, peut-être que ça m'a touché. Pas en mal hein, car signer dans le top 3 en France, ça ne signifie que des bonnes choses. Peut-être que je me suis mis aussi un peu de pression, mais j'ai eu des blessures, c'est un tout. Mais je suis un peu déçu par ma fin de saison, mes absences, et par quelques matches, après mon transfert à Lyon, où je n'ai pas fait les bonnes choses. Il faut que je prenne ça pour une leçon », a reconnu dans L’Equipe un Martin Terrier qui a passé aussi une saison à changer régulièrement de poste. Alors, où jouera-t-il à l’OL ?

« Je suis assez polyvalent, plus à l'aise derrière l'attaquant, électron libre pour me déplacer à droite à gauche. Mais à Lyon, je n'ai aucune question à me poser, je jouerai là où le coach me mettra. Mon objectif, c'est de jouer. Lyon, c'est une autre étape, à moi de saisir ma chance », a expliqué le joueur formé à Lille, et qui arrive en tout cas avec l’étiquette d’une recrue encore à polir, même si les 15 ME payés par l’OL pour le faire venir lui mettent inévitablement une belle pression.