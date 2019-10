OL : Cette recrue est un bide, il prend cher

Dans : OL, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique Lyonnais n’a pas hésité à ouvrir son portefeuille pour se renforcer, et compenser le départ de plusieurs éléments cadres.

Il y a eu quelques paris osés tout de même, avec le montant fou mis sur Joachim Andersen, ou le débarquement direct du Brésil de Jean Lucas. Mais une opération faisait l’unanimité, celle amenant Thiago Mendes en provenance de Lille. Le milieu de terrain devait être le patron du milieu lyonnais, avec son impact, sa précision et sa capacité à se projeter, plus que Lucas Tousart normalement. Ce n’est pas criant depuis le début de la saison, et encore moins ce mercredi soir à l’occasion du déplacement à Leipzig.

Le Brésilien a été le moins bien noté de l’ensemble des joueurs de Sylvinho, se retrouvant le seul avec une note sous la moyenne, chose assez rare lorsqu’une formation s’impose 0-2 à l’extérieur en Ligue des Champions. Avec son 4/10, l’ancien lillois n’a pas été épargné. « Le Brésilien tarde à imprimer sa marque sur le jeu de l’OL. Il a encore vécu dans l’ombre de Tousart et a perdu un ballon qui aurait changé la face du match si Werner avait été plus précis », a notamment expliqué L’Equipe, qui a donné le double de points (8/10) à son compère Lucas Tousart. C’est dire à quel point l’international espoir français a fait oublier le Brésilien sur cette rencontre.