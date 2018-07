OL : Cette offre XXL que Genesio redoute au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Dans le viseur de plusieurs clubs anglais dont Tottenham ou Chelsea, Tanguy Ndombélé a la cote partout en Europe. Effectivement, l’Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore le RB Leipzig sont également intéressés par le milieu de terrain de l’OL. Jean-Michel Aulas n’est pas vendeur, mais France Football confirmait récemment que le président rhodanien ne pourra pas refuser une offre « mirobolante » pour l’ancien milieu de terrain d’Amiens, recruté pour seulement 10ME par l’OL.

Devant les médias, Bruno Genesio a également confirmé qu’il souhaitait conserver Tanguy Ndombélé. Mais la « folie » du marché des transferts européen semble profondément inquiéter l’entraîneur lyonnais. « Je souhaite conserver Tanguy Ndombélé. On a envie de garder notre ossature. Après, le marché est fou. On ne sait jamais... Il est beaucoup trop tôt pour dire que toutes les portes sont fermées » a confié le coach de l’OL. Un réel message lancé à son président, qui sait à quel point Tanguy Ndombélé est devenu essentiel dans le jeu des Gones. Jean-Michel Aulas est prévenu, un départ du joueur, un an seulement après son arrivée, ferait à l’évidence des malheureux au sein du staff. Mais également chez les supporters…