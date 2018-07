OL : Cette offre met Lyon K-O pour Yerry Mina

Dans : OL, Mercato, Liga, Premier League.

Jean-Michel Aulas l’a avoué, recruter un mondialiste qui s’est mis en évidence en Russie n’est pas une tache aisée. Les prix s’envolent, et si le président lyonnais est prêt à faire quelques folies, il y a aussi des limites financières pour rester dans le raisonnable, et ne pas déboulonner tout le reste de l’effectif. C’est ce qui est en train de se poser comme problème pour la venue de Yerry Mina. Persuadé que le défenseur central préfère rejoindre l’OL plutôt que la Premier League, Lyon n’est pas forcément prêt à monter aussi haut que ses concurrents.

Et selon Goal, Everton est sur le point d’en profiter. En effet, le club anglais a proposé dans un premier temps la somme de 24 ME, ce qui a été repoussé par le FC Barcelone. Le deuxième assaut est en revanche beaucoup plus concluant, puisqu’il est monté jusqu’à 31 ME. Le club espagnol serait partant pour accepter ce montant, ce qui peut se comprendre pour un joueur acheté il y a un an pour 10 ME. En revanche, le Colombien pourrait nettement freiner pour ce transfert, lui qui ne se voit pas spécialement à Lyon non plus, mais souhaite plus que tout s’imposer au sein du Barça, même si son entraineur ne voit pas les choses de la même façon…