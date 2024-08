OL ‍: Cet éternel remplaçant refuse de partir

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Même s’il ne semble pas entrer dans les plans de Pierre Sage, Johann Lepenant n’est pas ouvert à l’idée de quitter l’OL lors du mercato estival. Malgré des sollicitations, l’international espoirs français aimerait rester.

Recruté pour 4 millions d’euros en provenance du Stade Malherbe de Caen il y a deux ans, Johann Lepenant n’a jamais véritablement réussi à s’imposer comme un titulaire à l’Olympique Lyonnais, malgré des débuts prometteurs. L’international espoirs français, sous contrat avec les Gones jusqu’en 2027, a eu quelques bonnes périodes, mais jamais de quoi inquiéter dans la durée les titulaires potentiels que sont Corentin Tolisso, Maxence Caqueret ou désormais Orel Mangala. La saison prochaine, Johann Lepenant va de nouveau enfiler son costume du remplaçant de luxe à l’OL, car on doute que Pierre Sage envisage d’en faire un titulaire même si la participation du club rhodanien à l’Europa League va logiquement offrir plus de temps de jeu à certains joueurs peu utilisés l’an passé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johann Lepenant (@johann_lpn)

Johann Lepenant a l’opportunité s’il le désire de quitter Lyon pour relancer sa carrière à seulement 22 ans. Selon l’insider Olivier Salmon, plusieurs clubs de Ligue 1 sont très intéressés par la perspective de récupérer celui qui dispute actuellement les Jeux Olympiques avec les Bleuets. Des discussions ont été engagées entre l’OL et plusieurs clubs pour des prêts avec option d’achat, mais le directeur sportif lyonnais David Friio a d’ores et déjà fait savoir à tout ce beau monde que Lyon n’était pas intéressé par un prêt et privilégiait un transfert sec de Johann Lepenant.

Johann Lepenant souhaite rester à l'OL

Le joueur de son côté « se sent heureux à Lyon » et ne semble pas du tout effrayé par la concurrence ni par le risque d’un temps de jeu XXS dans les mois à venir. Malgré plusieurs sollicitations, l’ancien Caennais a donc de fortes chances de rester à l’OL. Il va désormais devoir se battre pour son temps de jeu et pour convaincre Pierre Sage alors que selon le spécialiste de l’OL, même un joueur comme Mahamadou Diawara est devant Johann Lepenant dans la hiérarchie des milieux de terrain à Lyon. C’est dire si le natif de Granville part de (très) loin.