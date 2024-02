OL ‍: Cet énorme point faible peut plomber Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis la prise en mains de l’équipe par Pierre Sage, l’OL a redressé la barre. Qualifiés en quarts de finale de la Coupe de France, les Gones sont également sortis de la zone rouge. Mais l’équipe a toujours un gros point faible.

Vainqueur de l’OM, de Lille puis de Montpellier, l’Olympique Lyonnais est sur une excellente série et espère poursuivre en ce sens ce vendredi soir à l’occasion de la réception de Nice en Ligue 1. Au fond du trou avec Fabio Grosso, les Gones étaient relégables. Depuis la nomination de Pierre Sage à la tête de l’équipe, tout va beaucoup mieux. Lyon vient d’enchaîner huit victoires sur les douze derniers matchs et a retrouvé des certitudes dans le jeu. Le mercato hivernal a également permis à l’OL de se renforcer de manière considérable avec des recrues telles que Saïd Benrahma, Gift Orban, Malick Fofana ou encore Nemanja Matic.

Néanmoins, l’équipe de Pierre Sage a toujours un gros point faible selon l’Est Républicain, qui fait un zoom sur l’OL à quelques heures du match contre Nice au Groupama Stadium. Il s’agit de la défense, toujours très fragile puisque rappelons que Lyon dispose de la 17e défense du championnat depuis le début de la saison. « C'est révélateur d'une défense qui se cherche. À un moment de la saison nous concédions beaucoup de buts et j'imagine que la recherche de la meilleure association a été à l'origine de cette statistique » n’a d’ailleurs pas caché Pierre Sage avant la rencontre, l’entraîneur de l’OL ayant bien conscience que ce problème défensif va rapidement devoir être réglé pour retrouver des ambitions. « Parfois, on joue à trois, à quatre, ça crée des turn-overs. Et il y a la CAN, les suspensions et des blessures. Ca donne des rotations qui ne sont pas habituelles, c'est vrai » a par ailleurs ajouté l’entraîneur de l’OL qui dispose de Jake O’Brien, Adryelson, Duje Caleta-Car ou encore de Dejan Lovren en défense centrale en plus du polyvalent Clinton Mata. Pierre Sage assure qu’il n’est « pas démuni » dans ce secteur de jeu. A lui maintenant de trouver la bonne formule…