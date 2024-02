OL ‍: Cet attaquant est déçu, il va se venger

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Prêté par Molenbeek à l'Olympique Lyonnais, pour feinter la DCNG, Ernest Nuamah a du mal à confirmer l'énorme espoir placé en lui. Mais l'attaquant de 20 ans va tout faire pour se montrer efficace.

Sa signature à l'OL n'avait rien d'évidente l'été dernier, puisque le club de John Textor avait été mis sous le contrôle du gendarme financier du football. Mais dans un tour de passe-passe, validé depuis par la FIFA, Ernest Nuamah a été transféré de Nordsjaelland à Molenbeek pour 25 millions d'euros avant d'être aussitôt prêté par le club belge de la planète Textor à l'Olympique Lyonnais. Et à l'époque, la signature du jeune attaquant international ghanéen avait déclenché une vague d'enthousiasme sur les réseaux sociaux. Mais depuis, Nuamah a tout de même du mal à se montrer efficace, et l'attaquant reconnaît lui-même que son seul but marqué sous le maillot du club rhodanien ne lui convient. A la veille du quart de finale de Coupe de France contre Strasbourg, le natif de Kumasi fait des promesses.

Nuamah à la recherche de l'efficacité perdue

🗨 « J’adore cette belle ville » 🏙



🎙 Avant notre quart de finale face à Strasbourg, @Nana_Nuamah10 revient sur ses premiers mois passés à l’OL ! 🔴🔵#OLRCSA | #CoupedeFrance pic.twitter.com/FWXbcUgEsg — Olympique Lyonnais (@OL) February 26, 2024

Ernest Nuamah veut retrouver cette efficacité qu'il a perdue depuis l'été dernier et il œuvre pour cela. « Je ne vais pas vous mentir, ça me manque de ne pas marquer davantage. Dans mes anciennes équipes, j’avais l’habitude de marquer. Je travaille pour m’améliorer », confie l'attaquant ghanéen de 20 ans, qui confirme se sentir très bien à Lyon, une ville dans laquelle il a désormais pris ses marques. Et Ernest Nuamah de tordre le cou à ceux qui prétendaient que les joueurs n'ayant pas l'ADN OL n'étaient pas reçus de manière courtoise. « Tous les membres de l’équipe sont venus vers moi, tout le monde m’a reçu les bras ouverts. Je me sens vraiment bien ici », a reconnu le joueur prêté par Molenbeek dont il ne fait aucun doute qu'il rejoindra définitivement l'Olympique Lyonnais l'été prochain. D'ici là, Nuamah espère avoir ajouté quelques buts à son compteur.