OL : Cet ancien grand espoir, qui peut faire très mal à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais va-t-il subir la célèbre règle de ses anciens joueurs, qui parviennent souvent à s’illustrer quand ils affrontent le club rhodanien ?

Ishak Belfodil l’espère certainement, lui qui a été pendant un temps l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation lyonnais, sans finalement parvenir à s’imposer. A 26 ans, celui qui est désormais international algérien poursuit une carrière assez déroutante. En vue avec Parme au point de signer à l’Inter Milan en 2013, il avait disparu de la circulation pour rejoindre le championnat des Emirats Arabes Unis. Revenu par la Belgique avec sa réussite à Liège, il évolue désormais à Hoffenheim et retrouve donc la Ligue des Champions. Avec réussite, comme l’atteste son but marqué face à Manchester City. Même si sa carrière n’a pas pris l’envol attendu, n’a pas hésité à confier l’un de ses formateurs au Progrès.

« Je l’ai vu arriver à la formation de l’Olympique Lyonnais. Il y avait beaucoup de talent chez lui, d’indéniables qualités d’attaquant. Après, il fallait toujours lui dire : Ishak tu écoutes là ? Il partait dans son univers. Il était souvent sûr de lui, persuadé qu’avec ses qualités, il allait y arriver. Mais ça ne suffisait pas, c’est dommage. Il fait sa carrière. Mais quand l’OL repère un jeune joueur, le fait venir, il doit saisir la chance, car c’est vraiment qu’il a du potentiel. Il a marqué lors du dernier match de Ligue des champions contre Manchester City. Si Ishak est en face, il faudra le tenir, mais je répète, à mon sens, il aurait pu faire beaucoup mieux », a expliqué Robert Valette dans les colonnes du quotidien régional. Un sentiment partagé par beaucoup à Lyon, même s’il ne faudrait pas que cela réveille trop fort Belfodil ce mardi soir.