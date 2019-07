OL : Ces deux joueurs vendus d'ici la fin du mercato ?

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mercredi soir, l'Olympique Lyonnais jouera un match de gala contre Liverpool à Genève, ce qui sera l'avant-dernière sortie de Sylvinho et de ses joueurs à une semaine de la reprise de la Ligue 1 dont l'OL jouera la rencontre d'ouverture à Monaco. Pour ce déplacement, l'entraîneur brésilien compte sur un groupe au complet, même si à un mois de la fin du mercato rien n'indique qu'il disposera de la totalité de cet effectif tout au long de la saison. Car deux joueurs pourraient encore filer d'ici la fermeture du marché des transferts, et ces deux défenseurs sont clairement identifiés du côté de la capitale des Gaules.

Il s'agit bien évidemment de Mapou Yanga-Mbiwa et de Marcelo. Et Le Progrès résume la situation des deux joueurs lyonnais. « Marcelo, qui s’entraîne à part depuis quelques jours pour se remettre d’une blessure, reste sur un exercice assez éloigné, en termes de performance, de sa première année lyonnaise. Mapou Yanga-Mbiwa, relancé par Sylvinho après une saison sans jouer, a beau être l’élément le plus utilisé des trois premiers matches de préparation, il n’en est pas pour autant celui qui a offert le plus de garanties à son coach, en atteste sa prestation décevante face aux Italiens du Genoa. Le mercato français s’étendant jusqu’au 2 septembre, rien ne dit que le Brésilien, qui fait la sourde oreille aux appels du pied de Besiktas, et le Français, qui entre dans sa dernière année de contrat, seront toujours Lyonnais d’ici là », prévient le quotidien régional. Reste que si les deux défenseurs s'opposent à un transfert, alors l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas devront faire avec. Habitué du loft, Mapou Yanga-Mbiwa pourrait y être rejoint par Marcelo, ce qui serait évidemment un énorme gâchis pour les deux footballeurs, mais également pour le club rhodanien.