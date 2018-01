OL : Ces deux derniers clubs qui croient encore en Grenier au mercato

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Désireux de quitter Lyon, Clément Grenier ne sera pas retenu par son club formateur, qui n’en peut plus de payer son copieux salaire sans l’utiliser depuis désormais des mois.

Le joueur a annoncé être prêt à faire des sacrifices financiers et sportifs pour retrouver les terrains, et Jean-Michel Aulas a bien fait comprendre par quelques messages acides sur Twitter qu’il devait désormais joindre la parole aux actes. Les portes de sortie ne sont pourtant pas très nombreuses, tant le passif du joueur, hors de forme, peu utilisé lors de son prêt à la Roma, et souvent blessé par le passé, ne plaide pas pour lui. Néanmoins, le milieu de terrain a encore la cote en Italie.

L’Inter Milan est intéressé par la perspective de recruter un joueur gratuitement, mais c’est la piste menant à la Fiorentina qui semble la plus chaude. Le journal sportif Stadio annonce que la Viola a placé le Lyonnais en deuxième position sur sa liste de recrutement pour cet hiver, afin de remplacer le Colombien Carlos Sanchez, annoncé sur le départ. Le premier choix des dirigeants toscans se nomme Tomas Soucek, mais si les discussions pour faire venir le joueur tchèque du Slavia Prague n’aboutissent pas, alors il sera temps d’activer l’option Clément Grenier, qui n’attend lui qu’un signe pour prendre ses valises.